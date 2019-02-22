Порошенко прибув до Польщі

У Любліні Порошенко проведе зустріч з президентом країни Анджеєм Дудою

Президент Украины Петр Порошенко 22 февраля прибыл в Польшу. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

По его словам, Порошенко прибыл в город Люблин. В частности, в ходе визита он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Литвы Далей Грибаускайте. Также Порошенко встретится с украинкой общиной.

"Президент Украины уже прибыл с визитом в Польшу (г. Люблин). Посетит вместе с президентами Польщи и Литвы ЛитПолУкрбриг, проведет трехсторонние переговоры и встретится с украинской общиной", - сообщил посол.

Напомним, в пятницу, 22 февраля, президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Даля Грибаускайте и Петр Порошенко посетят штаб Литовско-польско-украинской бригады им. Великого гетмана Константина Острожского.

Ожидается, что Порошенко примет участие в церемонии закладки памятной капсулы под строительство памятника блаженному священномученику отцу Омеляну Ковчу. В частности, президент подпишет памятный акт о начале строительства памятника, который будет вложен в капсулу и вмурован в фундамент будущего монумента. Планируется выступление главы государства перед участниками церемонии.