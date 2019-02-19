Президенти України, Литви та Польщі зустрінуться цього тижня

Фото: Петро Порошенко та Даля Грібаускайте (president.gov.ua)

Президенти відвідають штаб ЛитПолУкрбригу

У п’ятницю, 22 лютого, президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Даля Грібаускайте та України Петро Порошенко відвідають штаб Литовсько-польсько-української бригади ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького (ЛитПолУкрбриг). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як зазначається, у четвер, 21 лютого, почнеться офіційний дводенний візит президента Литви Далі Грибаускайте до Польщі. Вона, зокрема, обговорить створення Польсько-литовської ради міністрів оборони. Крім того, метою візиту Грібаускайте до Польщі буде підписання двох договорів - про обмін інформацією щодо моніторингу повітряного простору, а також про афіліацію бригад Польщі та Литви всередині НАТО.

У другий день візиту до Польщі Грибаускайте поїде до Любліна, де спільно з президентом Дудою та президентом України Петром Порошенком відвідає Литовсько-польсько-українську бригаду ім. Великого гетьмана Костянтина Острозького. Президенти обговорять безпеку в регіоні та питання продовження співпраці для європейських прагнень України.

РБК-Україна писало, що президент Україна Петро Порошенко у рамках робочого візиту до Нью-Йорк 20 лютого проведе зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і головою Генасамблеї ООН Марією Еспіносою.

Нагадаємо, 18-19 лютого у Києві з візитом перебуває президент Європейської ради Дональд Туск. Порошенко, зокрема, подякував Туску за рішення Ради Європейського Союзу про запровадження "азовського пакету" санкцій.