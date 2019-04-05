Порошенко прибув на НСК "Олімпійський" для здачі аналізів

Для участі в дебатах з Володимиром Зеленським Петро Порошенко прибув на стадіон НСК "Олімпійський" для здачі аналізів в його медичному пункті. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, лікарі запропонували йому здати на аналізи кров, сечу і волосся. Порошенко погодився на оприлюднення тільки тих результатів аналізів, які стосуються наявності в організмі алкоголю і наркотиків.

Фото: Порошенко прибув здавати аналізи

Нагадаємо, сьогодні вранці Зеленський в рамках підготовки до дебатів з Порошенком здав аналіз крові в клініці "Євролаб". За його словами, результати будуть готові через три дні. Також він пояснив, що відмовився здавати кров в медичному центрі НСК "Олімпійський", оскільки той не обладнаний спеціальною лабораторією.

Відзначимо, сьогодні в першій половині дня представники НСТУ проведуть зустріч зі штабами Зеленського і Порошенка в президенти з питання проведення дебатів. В "Суспільном" також відзначили, що 19 квітня між 20:00 і 21:00 дебати будуть проведені в будь-якому варіанті, незалежно від того, чи будуть кандидати.

