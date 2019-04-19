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Порошенко прибув на марш на Майдані Незалежності

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 14:53
Порошенко прибув на марш на Майдані Незалежності
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Наразі на Майдані проходить марш "Захисти Україну"

Президент України та кандидат на посаду президента Петро Порошенко прибув на Майдан Незалежності. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, що наразі на Майдані проходить марш "Захисти Україну". Під час акції на Майдані зібралось близько двох тисяч громадян. Окрім того, на Михайловській площі розтягнули кількаметровий прапор України.

На сцені на Майдані Незалежності виступали артисти, міністри та спікер Верховної Ради Андрій Парубій. 

 
Фото: марш "Захисти Україну" (РБК-Україна) 

Організатори акції встановили сцену з передвиборчим слоганом Порошенко - "Ми йдемо своїм шляхом. Петро Порошенко". Багато учасників акції прийшли з державними прапорами.

Станом на 15:30, мітингувальники на підтримку Порошенко пішли з Майдану до стадіону.

 
Фото: хід мітингувальників (РБК-Україна)

Порошенко заявив, що кожен його прихильник має до 21 квітня переконати проголосувати за нього прихильників Володимира Зеленського.

Нагадаємо, сьогодні ввечері мають відбутись дебати між кандидатами Володимиром Зеленським та Петром Порошенко. Дебати 19 квітня покажуть понад 20 зарубіжних каналів.

Раніше повідомлялося, що біля НСК "Олімпійський" посилили заходи безпеки. Зазначимо, пускати людей на дебати почнуть після 16:00, будуть встановлені спеціальні фільтраційні пункти. Правоохоронці готуються до присутності 60 тисяч глядачів на стадіоні. Правоохоронці не дозволяють паркуватися автомобілів на прилеглих до стадіону вулицях.

Раніше також стало відомо, що Зеленський не буде приймати участь у теледебатах на "Суспільному". До цього Центральна виборча комісія прийняла рішення про перенесення дебатів на телеканалі з 20:00 на 21:00.

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