Порошенко прибув в ДБР на допит

П'ятий президент України Петро Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це повідомила прес-секретар Держбюро Анжеліка Іванова, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що Порошенко прибув на допит о 10:00 13 вересня.

"Порошенко прийшов на допит", - сказала Іванова.

При цьому вона не уточнила, в рамках якої кримінальної справи проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, ДБР завело справу стосовно колишнього президента Петра Порошенка та інших посадових осіб через суддівські зарплат.

Повідомляється, що кримінальне провадження зареєстровано 3 липня. Порошенко та інших посадових осіб перевіряють у зв'язку з затягуванням призначення суддів на посади, в результаті чого їм безпідставно нараховувалася зарплата, хоча вони не здійснювали правосуддя. Зокрема, Порошенко нібито міг тривалий час не підписувати укази про призначення суддів на порушення ст. 80 закону про судоустрій і статус суддів.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, 10 вересня Порошенко в черговий раз не прийшов на допит в ГБР. Допит Порошенко повинен був початися о 9:30 в справі про державну зраду про невиконання рішення суду щодо призначення членів Вищої ради правосуддя.

6 вересня Порошенко також не прийшов на допит в Державне бюро. Спікер ГБР Анжеліка Іванова повідомила, що такі допити Порошенко заплановані на 10, 13, 18 на 27 вересня і 3 жовтня.