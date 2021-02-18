Порошенко купив телеканал "Прямий"

Про це він повідомив під час телемарафону "Сьома річниця Революції Гідності".

За словами Порошенка, це рішення було ухвалене через ризики відключення телеканалу за рішенням влади.

Він гарантував, що свобода слова і журналістські стандарти на телеканалі "Прямий" будуть збережені.

"Вчора я мав вечерю з однією з послів Великої Сімки, і в мене розривався телефон, він став червоним. З усіх джерел я отримав повідомлення - 19 числа проти пана Макеєнка будуть запровадженні санкції, канал Прямий буде закритий. Я отримав 18 повідомлень. Частину з яких я показав послу", - сказав Порошенко.

Він також наголосив, що влада вважає, що опозиційні проукраїнські канали "заважають їм жити".

"Сьогодні вранці мені подзвонив Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль по захисту каналу. Сказав, що єдина його вина, що він декілька років докладав зусиль, щоб підтримувати, забезпечувати, фінансувати і захищати канал. Але зараз він потребує допомоги. Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність - і дві години тому в державному реєстрі кінцевий бенефіціарний власник прямого каналу є Prime Assets Capital, структура яка на 100 відсотків належить Порошенку Петру Олексійовичу", - повідомив лідер "ЄС".