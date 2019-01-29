Порошенко запропонував встановити з Росією "холодний мир"

Люди втомилися від війни, і ця тема порушується перед виборами

Тема мира с Российской Федерацией будет одной из главных тем предвыборной кампании. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на форуме в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

"Нам нужен мир с Российской Федерацией, холодный, но мир", - сказал он.

Президент подчеркнул, что "люди устали от войны и на этой болезненной эмоции неутомимо играет российская пропаганда".

"Естественно, что тема войны и мира - одна из главных на выборах. Потому что народу выбирать не просто президента, а верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - сообщил Порошенко.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве проходит форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", в рамках которого президент Украины Петр Порошенко объявил о своем участии в президентских выборах 2019 года.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, среди подарков в 2019 году больше всего украинцы в Новом году хотели бы получить здоровье (53%) и мир в стране (44%).