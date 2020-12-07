Порошенко запропонував план подолання кризи у відносинах України з ЄС

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Внутрішньополітична ситуація в Україні має всі ознаки кризи державного управління, тому партія "Європейська солідарність" зробить все можливе для забезпечення невідворотності курсу реформ і протидії проросійському реваншу.

Про це заявив п’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко під час онлайн-засідання парламентського комітету асоціації Україна-ЄС.

"Ми не можемо спокійно спостерігати за тим, як Україна, яку ми разом з вами будували з 2014 року, сповзає в хаос некерованості, автократії та проросійського антиукраїнського реваншу", - наголосив Порошенко.

Він також додав, що спільними зусиллями необхідно врятувати демократичну європейську Україну і забезпечити її рух через реформи до об’єднаної європейської родини.

На думку Порошенка, ключовими пріоритетами співпраці у наступному році мають стати зміцнення стійкості України проти російської агресії, посилення санкцій ЄС проти Росії, забезпечення макроекономічної стабільності України завдяки продовженню співпраці з МВФ та ЄС, координація зусиль з протидії пандемії коронавірусу, включаючи забезпечення швидких поставок дієвих вакцин в Україну, а також оновлення Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом для її приведення у відповідність до сучасних викликів.

"Нашою головною стратегічною метою є створення умов для забезпечення членства України в Європейському Союзі, ідеї, що підтримується більшістю українського суспільства та громадян країн ЄС. І "Європейська солідарність" зробить все можливе для гарантування невідворотності курсу реформ та протидії проросійському реваншу", - запевнив Порошенко.

Як відомо, 1 грудня був опублікований щорічний звіт Єврокомісії щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС зі значною кількістю негативних оцінок розвитку подій на шляху реформ у 2020 році.

У звіті, зокрема, зазначається, що недавні рішення Конституційного суду України поставили під сумнів досягнення України в боротьбі з корупцією. Темп реформ в Україні у 2020 році у порівнянні з останніми місяцями 2019 року знизився - йдеться у звіті ЄС.