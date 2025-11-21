ua en ru
Порошенко хочет вернуться в правительство и выдвигает условия по принятию бюджета, - эксперт

Пятница 21 ноября 2025 15:11
Порошенко хочет вернуться в правительство и выдвигает условия по принятию бюджета, - эксперт Фото: лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Политсила "Европейская солидарность" и ее лидер выдвигают условия относительно поддержки госбюджета-2026 и "мирных переговоров". В частности, оппозиция выступает за назначение Петра Порошенко на должность премьера и настаивает на снятии с него санкций.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил эксперт и военный Кирилл Сазонов.

По его словам, фракция Порошенко выдвигает условия для разблокирования работы Верховной Рады и участия в голосовании над главным финансовым документом следующего года.

Сазонов говорит, что среди озвученных политической силой требований фигурируют предложение по кандидатуре Порошенко на должность премьер-министра, а также вопросы санкций и снятие обвинения с лидера "Европейской солидарности" в госизмене.

"Иначе - никакого бюджета и испорченные мирные переговоры", - рассказывает эксперт об условиях оппозиции.

Кирилл Сазонов также отмечает, что в последние дни Порошенко "активно раскачивает" ситуацию в парламенте, блокируя трибуну и призывая к смене правительства.

Комментируя риторику Петра Порошенко, эксперт подчеркнул, что видит разногласие между публичными заявлениями политика о необходимости национального диалога и его фактическими политическими требованиями. Сазонов называет данные условия "шантажом власти".

Эксперт выразил убеждение, что подобные действия Порошенко в момент, когда государство готовит бюджет и ведет сложные международные переговоры, свидетельствует о готовности ставить собственные интересы выше национальных - даже несмотря на угрозу внутреннего политического кризиса и риски для оборонного финансирования.

Напомним, народные депутаты от "Европейской солидарности" блокировали работу ВР перед голосованием за отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, требуя отставки всего Кабмина. Представители партии, в частности Петр Порошенко, заблокировали трибуну, скандируя: "Правительство - прочь".

Как сообщалось ранее, фракцию Порошенко раскритиковали за требование к правительству разрешить выезд депутатов за границу.

