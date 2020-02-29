Порошенко привітав патріарха Варфоломія з ювілеєм

П’яти президент України Петро Порошенко привітав з ювілеєм Вселенського патріарха Варфоломія. Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Порошенко побажав патріарху здоров‘я, енергії й сил на довгі роки служіння, зазначивши, що патріарший і синодальний Томос про надання автокефалії (незалежності) Православній церкві України ствердив духовну незалежність України, а його надання є однією з найвизначніших подій тисячолітньої історії України.

Своєю чергою, Варфоломій подякував Порошенку за роки щирого служіння на благо українського народу, яке мало результатом надання Томосу і постання незалежної української Церкви.

Окрім того, співрозмовники обговорили питання зростання і розвитку Православної церкви України та її визнання у світі.

Як писало РБК-Україна, 27 лютого Вселенський патріарх Варфоломій застеріг патріарха Феофіла від співробітництва з Російською Федерацією.