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Порошенко привітав з днем народження політв'язня Сущенко

Новини » Суспільство     08.02.2020 - 14:13
Порошенко привітав з днем народження політв'язня Сущенко
Порошенко вітає Сущенко (прес-служба)

Політик привітав політв'язня Кремля з днем народження

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Ссолідарність" Петро Порошенко привітав українського журналіста, політв'язня Кремля Романа Сущенко з днем народження. Про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Роман і його дружина Анжела для всіх українців і для мене особисто стали прикладом справжньої мужності. Його сильний дух не зламався в кремлівських стінах. Листи, які писав Роман мені з полону, надихали на боротьбу за Україну і за кожного її громадянина", - написав Порошенко.

Порошенко зазначив, що "справжнє щастя, що п'ятдесят перший день народження Роман Сущенко зустрічає вдома".

"Радію, що це сталося в тому числі і завдяки зусиллям нашої команди. Бажаю вам, Роман, міцного здоров'я і щасливого життя. Спасибі, що у вашому серці була і є Україна", - додав Порошенко.

Порошенко привітав з днем народження політв'язня Сущенко

Нагадаємо, звільнений в рамках обміну полоненими політв'язень Роман Сущенко назвав обставини свого арешту в Москві в 2016 році. За його словами, до Москви він виїхав по сімейним справах, а затримали його під час зустрічі зі знайомим військовослужбовцям, дитину якого Сущенко хрестив.

Як писало РБК-Украина, раніше Петро Порошенко заявив, що влада повинна зайняти наступальну позицію в наданні Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

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Новини України Порошенко ПетроРоман Сущенко
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