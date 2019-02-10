Порошенко привітав 2 полонених моряків-курсантів з новими званнями

Богдану Головашу і Владиславу Костишину присвоєно звання "лейтенант"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил захваченных в плен Российской Федерацией моряков Богдана Головаша и Владислава Костишина с получением звания "лейтенант" и военно-морских кортиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Порошенко.

Как сообщается, среди выпускников Института Военно-Морских сил Национального университета "Одесская морская академия" - захваченные в плен РФ курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин.

Иллюстративное фото (facebook.com/petroporoshenko)

"Их лейтенантские погоны и кортики ждут их дома. А нашим ребятам хочу сказать одно - не сдаваться! Мы боремся за возвращение всех наших 24 моряков домой", - сказал Порошенко.

Напомним, адвокат Николай Полозов заявил, что во время проведения следственных действий четверо украинских моряков, которые были захвачены российскими силовиками в ноябре 2018 года около Керченского пролива, повторно заявили, что являются военнопленными.

Ранее РБК-Украина сообщало, что суд РФ оставил четырех украинских моряков под стражей. Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела жалобы защиты в отношении первой четверки военнопленных моряков: Владимира Терещенко, Сергей Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко.