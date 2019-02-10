Порошенко привітав 2 полонених моряків-курсантів з новими званнями

Фото: урочисті заходи в Одеської морської академії (facebook.com/petroporoshenko)

Богдану Головашу і Владиславу Костишину присвоєно звання "лейтенант"

Президент України Петро Порошенко привітав захоплених в полон Російською Федерацією моряків Богдана Головаша і Владислава Костишина з отриманням звання "лейтенант" і військово-морських кортиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Порошенко.

Як повідомляється, серед випускників Інституту Військово-Морських сил Національного університету "Одеська морська академія" - захоплені в полон РФ курсанти Богдан Головаш і Владислав Костишин.

Ілюстративне фото (facebook.com/petroporoshenko)

"Їх лейтенантські погони і кортики чекають вдома. А нашим хлопцям хочу сказати одне - не здаватися! Ми боремося за повернення всіх наших 24 моряків додому", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов заявив, що під час проведення слідчих дій четверо українських моряків, які були захоплені російськими силовиками в листопаді 2018 року близько Керченської протоки, повторно заявили, що є військовополоненими.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що суд РФ залишив чотирьох українських моряків під вартою. Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула скарги захисту щодо першої четвірки військовополонених моряків: Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша, Андрія Шевченка.