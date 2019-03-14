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Порошенко відвідає Брюссель наступного тижня

Новини » Політика    14.03.2019 - 15:52
Порошенко відвідає Брюссель наступного тижня
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко перебуватиме в Брюсселі 20 березня

Президент України Петро Порошенко відвідає Брюссель (Бельгія) наступного тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований робочий графік голови Європейської ради Дональда Туска.

У графіку Туска зазначено, що на 20 березня у нього запланована вечеря з Порошенком. Відзначимо, на сайті українського президента поки немає інформації про його візит до Брюсселя.

Нагадаємо, Порошенко минулого тижня анонсував поїздку до Брюсселя, проте не уточнив дату візиту. У той же час він зазначив, що поїздка буде присвячена координації дій з Євросоюзом і НАТО.

Зазначимо, Порошенко сьогодні мав перебувати на Донбасі. Принаймні, вранці в Києві в ході виступу до Дня добровольців заявив, що відвідає прифронтову зону.

У той же час ЗМІ повідомляють, що Порошенко сьогодні перебуватиме з передвиборчим мітингом у Волинській області. Зокрема, на 17:30 заплановано його виступ у Ковелі. Там сьогодні в Палаці культури імені Шевченка проходить Рада регіонального розвитку, на яких зазвичай виступає президент. За даними "Волинських новин", Порошенко виступить не на цьому заході, а на мітингу в центрі міста.

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