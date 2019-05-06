Порошенко доручив підняти доплати військовим на першій лінії ООС

Президент України Петро Порошенко дав доручення міністру оборони Степану Полтораку підняти доплати військовослужбовцям за перебування на першій лінії на 5 тисяч гривень - до 17 тис. Про це він заявив під час візиту на Донбас.

Таким чином, заявив Порошенко, зарплата виходить на суму, що перевищує 27 тис. Український воїн буде отримувати майже 1000 гривень в день.

"Я прийняв рішення, що ми робимо подальше збільшення доплат грошового утримання бійцям на першій лінії ООС. Полторак, даю доручення, щоб ми підняли доплати за перебування на першій лінії. Збільшення на 5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень", - заявив Порошенко.

Він додав, що 85% загальної чисельності військовослужбовців служать за контрактом. Протягом 2018 року у війська було поставлено понад 3 тис. одиниць нового або модернізованого озброєння і військової техніки, близько 500 тис. боєприпасів, 2 тис. одиниць стрілецької зброї і антиснайперських комплексів.

Нагадаємо, в квітні поточного року виплати в збільшеному розмірі отримають військовослужбовці Збройних сил України (ЗСУ) за виконання ними в березні 2019 року завдань у складі підрозділів, які приймають участь в операції Об'єднаних сил.

У грудні 2018 року міністр оборони підписав указ, яким з 1 січня 2019 року підвищив грошове забезпечення військовослужбовців ВСУ.