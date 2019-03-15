Порошенко доручив підняти зарплату бійцям гірничо-штурмових підрозділів

Порошенко доручив прирівняти їх до бійців підрозділу десантно-штурмових військ

Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку поднять зарплату военным, а именно горно-штурмовым бойцам, на 23%. Об этом Порошенко написал в Twitter.

Также Порошенко поручил Полтораку приравнять горно-штурмовых бойцов к бойцам подразделения десантно-штурмовых войск.

Напомним, 2 марта министр обороны Украины подписал приказ о повышении доплат военным на передовой линии в Донбассе. Полторак уточнил, что повышенные выплаты начнутся с апреля. Военные, которые находятся на первой линии соприкосновения, будут получать на 2000 гривен больше - общая сумма доплат составит не менее 12 тыс. гривен.

До этого Порошенко объявил повышение выплат военным на передовой.

Отметим, в ходе визита на Донбасс он также поручил проработать вопрос запуска аэропорта Мариуполя. Порошенко поручил министру инфраструктуры Владимиру Емельяну, главе Генштаба Виктору Муженку, министру обороны Степану Полтораку и председателю ОГА Александру Куцю проработать вопросы запуска аэропорта.