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Порошенко привітав рішення ЄС продовжити санкції проти Росії

Київ, Четвер 17 грудня 2020 19:08
Порошенко привітав рішення ЄС продовжити санкції проти Росії
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав продовження Радою Європейського союзу санкцій проти Росії.

Про це він заявив на сторінці у Facebook.

За його словами, єдність демократичного світу є запорукою перемоги над агресією.

"Вітаю рішення Ради ЄС продовжити на півроку економічні санкції проти Росії за агресію проти нашої держави. Важливо, що демократичний світ бореться разом з нами єдиним солідарним фронтом за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - пише Порошенко.

П’ятий президент також наголосив: "це той запас міцності, який ми будували роками і який залишається надійним фундаментом української боротьби і тепер".

"Разом ми точно переможемо! Агресор піде з окупованого Донбасу і анексованого Криму, а Україна разом з ЄС та НАТО будуватимуть спільне демократичне майбутнє", - додав Порошенко.

Нагадаємо, 17 грудня члени Європейського Союзу продовжили економічні санкції проти Росії на пів року. Рада ЄС прийняла рішення продовжити обмежувальні заходи до 31 липня 2021 року.

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