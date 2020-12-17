Порошенко поприветствовал решение ЕС продлить санкции против России

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил продление Советом Европейского союза санкций против России.

Об этом он заявил на странице в Facebook.

По его словам, единство демократического мира является залогом победы над агрессией.

"Приветствую решение Совета ЕС продлить на полгода экономические санкции против России за агрессию против нашего государства. Важно, что демократический мир борется вместе с нами единым солидарным фронтом за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - пишет Порошенко.

Пятый президент также подчеркнул: "это тот запас прочности, который мы строили годами и который остается надежным фундаментом украинской борьбы и теперь".

"Вместе мы точно победим! Агрессор уйдет с оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, а Украина вместе с ЕС и НАТО будут строить совместное демократическое будущее", - добавил Порошенко.

Напомним, 17 декабря члены Европейского Союза продлили экономические санкции против России на пол года. Совет ЕС принял решение продлить ограничительные меры до 31 июля 2021 года.