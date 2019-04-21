Порошенко пообіцяв Зеленському потужну опозицію

Чинний президент України Петро Порошенко після публікації даних екзит-полів на виборах 2019 пообіцяв Володимиру Зеленському потужну опозицію. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Порошенко відзначив, що його команда буде захищати світову коаліцію за Україну.

"Ми будемо захищати продовження режиму санкцій проти Росії, як єдиний механізм протидії. Ми будемо захищати децентралізацію, інклюзивну освіту, реформу сільської медицини, державні закупівлі та енергоефективність. Новий президент матиме сильну опозицію. Але Україна від цього тільки виграє", - заявив Порошенко.

Він також підкреслив готовність передати новому президенту всю мережу міжнародних контактів.

"Вибори пройшли чесно. Вибори пройшли прозоро, у повній відповідності з європейськими стандартами. Ми зберегли демократію і право українців обирати собі владу. Це ознака європейської демократичної країни", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявив, що не йде з української політики.

"Вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців. Я піду з офісу, але я не йду з політики", - підкреслив він.

До цього він також визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського з перемогою.