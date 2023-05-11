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Порошенко показал новые разработки, которые вскоре усилят украинскую армию

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Александр Мороз

Пятый президент Петр Порошенко показал с международной военно-промышленной выставки DEFEA 2023 новые разработки, которые вскоре усилят украинскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

Одна из разработок, которая вскоре поступит в ВСУ - новая модификация БПЛА Poseidon 10, совместный проект Фонда Порошенко и израильско-американско-кипрской компании-производителя.

"Он имеет вдвое больший зум камеры, имеет вдвое большие характеристики "тепла", имеет на 40 процентов большую мощность батареи. Имеет новый комплекс противодействия российской системе радиоэлектронной борьбы, новую систему коммуникаций и определений. Это наш новый совместный продукт, разработанный специалистами компании на базе почти годового опыта эксплуатации Poseidon 10 на поле боя", - рассказал Порошенко.

Он также показал беспилотный комплекс морского базирования, который имеет скорость более 150 километров в час. "Мы очень надеемся, что украинские ВМС воспользуются этими предложениями", - добавил политик.

Он также анонсировал БПЛА Poseidon 12 и назвал его "большим сюрпризом для россиян".

"Мы не исключаем, что он будет обладать кроме ударных мощностей еще и радарными мощностями, которые создадут новые дополнительные возможности для танковых батальонов, поставляемых в рамках танковой коалиции Рамштайн. Оснащенные соответствующей электроникой, они увеличивают почти в два раза радиус действия артиллерии танковых пушек, увеличивают эффективность и безопасность для танковых экипажей", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, также мы писали, что в конце апреля стало известно о передаче Украине от Британии снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2.

Впервые подтверждение доставки Challenger 2 в Украину обнародовал министр обороны Алексей Резников.

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Петр Порошенко