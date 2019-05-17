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Порошенко підписав указ про заходи для інавгурації Зеленського


На інавгурацію Зеленського запросять іноземні делегації

Чинний президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи для проведення інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, Порошенко доручив сформувати оргкомітет для проведення заходів, пов'язаних з інавгурацією Зеленського. Також Міністерству закордонних справ України доручено запросити іноземні делегації для участі в інавгурації.

Крім того, Міністерству внутрішніх справ доручено посилити охорону громадського порядку під час підготовки та проведення інавгурації Зеленського, а Кабміну і Держуправсправами - профінансувати її.

Нагадаємо, інавгурація Зеленського відбудеться 20 травня о 10:00, а відповідне рішення напередодні ухвалила Верховна рада.

В його команді поки не готові говорити про те, хто з іноземних гостей буде присутній на церемонії приведення до присяги.

"Поки незрозуміло, хто з гостей зможе прибути на інавгурацію, а хто ні. Адже ми говорили про 19 травня - це вихідний день і було б простіше підлаштовуватися під графік. А сталося так, як сталося", - заявив радник Зеленського з політичних питань Дмитро Разумков в коментарі РБК-Україна.

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