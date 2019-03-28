Порошенко підписав указ про грошову винагороду Героям України

Президент Петро Порошенко підписав указ "Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу АП.

Повідомляється, що тепер Героям України виплачується одноразова грошова винагорода, а у разі присвоєння звання посмертно одноразова грошова винагорода виплачується членам їхніх сімей. В АП додали, що одноразова грошова винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму.

"Указом також доручено Кабінету Міністрів розробити та затвердити порядок виплати зазначеної винагороди та передбачати під час розроблення проектів закону про Державний бюджет України на 2020 рік і наступні роки кошти для виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

"Стаття 1 Указу в частині виплати одноразової грошової винагороди набирає чинності з 1 січня 2020 року та застосовується незалежно від часу присвоєння звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку", - додали в АП.

Нагадаємо, в Україні 26 березня набув чинності закон про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) учасниками бойових дій.