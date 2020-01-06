У Порошенка підготували запит в СБУ щодо в'їзду в Україну осіб, підтримавших анексію Криму

Президент України Володимир Зеленський, очевидно, не усвідомлює, наскільки його особисте втручання і виступ шведського співака Dr. Alban в новорічному шоу "95-го кварталу" можуть мати негативні наслідки для політики невизнання спроби анексії Кримського півострова з боку Російської Федерації. Про це йдеться у зверненні партії "Європейська солідарність", яку очолює п'ятий президент України Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

"Після ганебного звільнення "беркутів" Володимир Зеленський вирішив показати всьому світу, що в його ручному управлінні не лише система правосуддя, але й Служба безпеки України", - говориться у зверненні.

На думку представників партії, "телефонне право" Зеленського в історії з Dr. Alban – очевидний конфлікт інтересів.

"Музиканта впустили в Україну за вказівкою президента задля виступу у шоу-програмі компанії, з діяльності якої Зеленський отримує чималі роялті. Новій владі час зрозуміти, що треба захищати не інтереси "95-го кварталу" чи своїх друзів і спонсорів, а всієї України. Чи "у Зеленського" вже почали хвилюватися про наступні роялті за 2020-й рік від діяльності "95-го кварталу"?, - обурилися в партії.

"Європейська солідарність" запевняє, що правоохоронні органи України мають якнайшвидше надати відповідь: хто і на якій підставі зняв заборону і надав дозвіл на в`їзд в Україну співаку, що своїми діями порушував територіальну цілісність України.

У зв'язку з цим, фракція Порошенко у Верховній Раді підготувала ряд запитів до Служби безпеки України і до президента Зеленського щодо порушення українського законодавства і дозволу на в'їзд в країну особам, які підтримали анексію Криму, публічно називають анексію РФ півострова спірною територією і виступали на окупованій території.

"Зокрема, мова йде про актора "Сватів" Федора Добронравова (нагадаю, серіал повернувся на наші блакитні екрани після зміни влади). І про Dr.Alban, який виклав в мережу фото з президентом і подякував йому, що він в обхід заборони допоміг в'їхати в Україну", - написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Закривати очі на порушення українських кордонів - це сприяти легітимізації анексії Криму. Це неприпустимо. Неможливо навіть уявити собі, щоб будь-яка країна з такою легкістю прощала неповагу до територіальної цілісності і суверенітету, закривала очі на підспівування окупантів. А влада ще й знаходить час на зустрічі і фото з подібними персонажами", - додала Геращенко.