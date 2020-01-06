У Порошенко подготовили запрос в СБУ относительно въезда в Украину лиц, поддержавших аннексию Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский, очевидно, не осознает, насколько его личное вмешательство и выступление шведского певца Dr. Alban в новогоднем шоу "95-го квартала" могут иметь негативные последствия для политики непризнания попытки аннексии Крымского полуострова со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в обращении партии "Европейская солидарность", которую возглавляет пятый президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"После позорного освобождения "беркутовцев", Владимир Зеленский решил показать всему миру, что в его ручном управлении не только система правосудия, но и Служба безопасности Украины", - говорится в обращении.

По мнению представителей партии, "телефонное право" Зеленского в истории с Dr. Alban - очевидный конфликт интересов.

"Музыканта впустили в Украину по указанию президента для выступления в шоу-программе компании, от деятельности которой Зеленский получает немалые роялти. Новой власти нужно понять, что надо защищать не интересы "95-го квартала" или своих друзей и спонсоров, а всей Украины. Или "у Зеленского" уже начали волноваться о следующих роялти за 2020-й год от деятельности "95-го квартала"?, - возмутились в партии.

"Европейская солидарность" уверяет, что правоохранительные органы Украины должны как можно скорее дать ответ: кто и на каком основании снял запрет и дал разрешение на въезд в Украину певцу, который своими действиями нарушал территориальную целостность Украины.

В связи с этим, фракция Порошенко в Верховной Раде подготовила ряд запросов в Службу безопасности Украины и к президенту Зеленскому относительно нарушения украинского законодательства и разрешения на въезд в страну лицам, которые поддержали аннексию Крыма, публично называют аннексированный РФ полуостров спорной территорией и выступали на оккупированной территории.

"В частности, речь идет об актере "Сватов" Федоре Добронравове (напомню, сериал вернулся на наши голубые экраны после смены власти). И о Dr.Alban, который выложил в сеть фото с президентом и поблагодарил его, что он в обход запрета помог "вьехать в Украину", - написала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

"Закрывать глаза на нарушения украинских границ - это способствовать легитимизации аннексии Крыма. Это недопустимо. Невозможно даже представить себе, чтобы любая страна с такой легкостью прощала неуважение к территориальной целостности и суверенитету, закрывала глаза на подпевание оккупантов. А власть еще и находит время на встречи и фото с подобными персонажами", - добавила Геращенко.