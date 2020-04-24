У Порошенка підтримали створення ТСК щодо розслідування корупції в уряді

Фракція "Європейська солідарність" підтримує створення Тимчасової слідчої комісії парламенту, яка буде досліджувати заяви колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського щодо фактів багатомільярдної корупції в уряді. Про це сказав співголова фракції Артур Герасимов під час виступу з трибуни парламенту, передає РБК-Україна.

"Зеленський дуже багато говорить про нульову толерантність до корупції. Але країна не може зрозуміти - це нульова за Фаренгейтом чи за Цельсієм? Ми всі пам’ятаємо його фразу "як порушу закон, одразу піду". Виникає питання, де ж була ця нульова толерантність, коли був чи то офіційний, чи неофіційний, чи напівофіційний візит до Оману, де спочатку дружина сплачувала, після того Оман надавав і взагалі заплутали всю країну. Може розкажете, що сталося в Омані? Де була ця так звана нульова толерантність, коли люди Зеленського в Раді "кришували" в Кривому Розі кримінал і міліцію. Де була ця толерантність, коли перед епідемією коронавірусу розпродали всі маски, а після того залишили країну напризволяще перед епідемією?" - сказав Герасимов.

Він наголосив, що фракція "Європейська солідарність" підтримує створення ТСК з розслідування можливих корупційних дій посадовців, які призвели до значних втрат державного бюджету.

"Всі пам’ятають скандал про продаж посад, і на сьогодні є всі намагання цей скандал закрити тихенько, забути про нульову толерантність до корупції і поховати цю справу. І от сьогодні ми створюємо ТСК, яка буде займатися кричущими речами - заявою міністра фінансів уряду Зеленського про те, що з кожного місяця крадеться, і він мав на увазі тільки 2020 рік, 10 млрд грн на митниці та у податковій. Тобто вже в той час, коли не вистачає на лікарів, не вистачає на підйом економіки 30 млрд грн, за інформацією Уманського, було вкрадено. Саме тому "Європейська солідарність" буде підтримувати цю постанову. Дякую колегам, які підтримують цю ініціативу. А в тому, що стосується Зеленського, - думаю, що такий саме підхід буде і щодо продажу посад, і щодо розпродажу масок", - зазначив Герасимов.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 квітня, на позачерговому засіданні Верховної Ради 324 народні депутати проголосували за створення ТСК, яка розслідуватиме зловживання на митниці та у податковій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що фракція "Слуга народу" подасть зміни до постанови про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування зловживань у бюджеті.

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради рекомендував парламенту розглянути цю постанову з урахуванням зауважень комітету зі зміни персонального складу комісії.