Порошенко підтримав санкції проти Медведчука та звернувся до парламенту

"Високо оцінюю роботу спецслужб, яким вдалося зібрати докази протиправних дій зазначених підсанкційних осіб і дати підстави для важливих ухвал Ради нацбезпеки та оборони", - написав Порошенко.

Він також очікує від СБУ та ГПУ негайних процесуальних дій щодо народних депутатів, які потрапили під санкції, а саме - подання до суду щодо обрання запобіжного заходу, який не може бути іншим, ніж арешт.

"Закликаю народних депутатів президентської фракції "Слуга народу" та інші політичні сили розглянути як першочергові наші законопроекти про кримінальну відповідальність за колабораціонізм, і законопроект щодо недопущення поширення в Україні тез російської пропаганди на кшталт тези про нібито громадянську війну. Це дозволить зупиняти антиукраїнську діяльність не лише окремих політиків, але й політичних партій на кшталт ОПЗЖ", - додав Порошенко.

Окрім того, Порошенко звернувся до Нацради з закликом позбавити ліцензії телеканал "Наш", який за його словами, став головним рупором російської пропаганди після закриття каналів Козака-Медведчука.

Порошенко також заявив, що потужним бізнесменом Віктор Медведчук став ще за президентства Леоніда Кравчука, а у велику політику повернувся за президентства Володимира Зеленського на дострокових парламентських виборах 2019 року і місцевих 2020-го.

"Раджу не забувати, що нове керівництво Генеральної прокуратури спустило "на гальмах" кримінальну справу проти Медведчука за статтею "державна зрада", яку на початку 2019 року тодішня ГПУ порушила за заявою Ради національної безпеки та оборони", - резюмував Порошенко.