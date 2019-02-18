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Порошенко подякував Туску за "азовський пакет" санкцій


Порошенко заявив, що напад на українські кораблі був абсолютно цинічним

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента Европейского Совета Дональда Туска за решение Совета Европейского Союза о введении "азовского пакета" санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Порошенко подчеркнул, что Украине от Европы нужно единство и солидарность с Украиной.

"Благодарю за каждое решение, когда Европейский Союз демонстрирует единство и демонстрирует солидарность с Украиной как это было продемонстрировано сегодня во время консенсусного принятия решения относительно "азовского пакета" санкций", - сказал Порошенко.

Президент подчеркнул, что нападение на украинские корабли было абсолютно циничным.

"Это был неприкрытый акт агрессии против ВМС Украины, это была попытка оккупации Керченского пролива и Азово-Черноморского бассейна со стороны вооруженных сил Российской Федерации, пограничных войск РФ и цель Кремля – не только попытка заставить Украину вернуться в так называемые зоны влияния России, прекратить наш твердый путь в Европу", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось,что заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что совет министров иностранных дел ЕС одобрил "азовский пакет санкций" против Российской Федерации (РФ).

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