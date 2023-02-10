ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко на юге передал новой бригаде морской пехоты грузовики и терминалы Starlink

Новина українською →
Пятница 10 февраля 2023 20:06
Порошенко на юге передал новой бригаде морской пехоты грузовики и терминалы Starlink Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" передал вновь созданной бригаде морской пехоты 5 модифицированных грузовиков DAF, а также терминалы Starlink и автомобильные шины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы знаем, что россияне готовят мощное наступление на нескольких направлениях - Лиман, Бахмут и вплоть до Угледара, попытка захватить всю Донецкую область и позиции на Юге. Здесь нам нужно предупредить высадку десанта, и именно на морскую пехоту мы очень рассчитываем", - заявил Порошенко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Вооруженные силы Украины
NEWS
Вызов НАТО. Зеленский отреагировал на пролет ракет РФ через Молдову и Румынию
Вызов НАТО. Зеленский отреагировал на пролет ракет РФ через Молдову и Румынию
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм