Порошенко на юге передал новой бригаде морской пехоты грузовики и терминалы Starlink

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" передал вновь созданной бригаде морской пехоты 5 модифицированных грузовиков DAF, а также терминалы Starlink и автомобильные шины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Мы знаем, что россияне готовят мощное наступление на нескольких направлениях - Лиман, Бахмут и вплоть до Угледара, попытка захватить всю Донецкую область и позиции на Юге. Здесь нам нужно предупредить высадку десанта, и именно на морскую пехоту мы очень рассчитываем", - заявил Порошенко.