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Порошенко на півдні передав новій бригаді морської піхоти вантажівки і термінали Starlink

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П'ятниця 10 лютого 2023 20:06
Порошенко на півдні передав новій бригаді морської піхоти вантажівки і термінали Starlink Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" передав новоствореній бригаді морської піхоти 5 модифікованих вантажівок DAF, а також термінали Starlink та автомобільні шини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Ми знаємо, що росіяни готують потужний наступ на кількох напрямках - Лиман, Бахмут і аж до Вугледару, спроба захопити всю Донецьку область і позиції на Півдні. Тут нам треба попередити висадку десанту, і саме на морську піхоту ми дуже розраховуємо", - заявив Порошенко.

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Петро Порошенко Збройні сили України
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