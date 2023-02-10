Порошенко на півдні передав новій бригаді морської піхоти вантажівки і термінали Starlink

"Ми знаємо, що росіяни готують потужний наступ на кількох напрямках - Лиман, Бахмут і аж до Вугледару, спроба захопити всю Донецьку область і позиції на Півдні. Тут нам треба попередити висадку десанту, і саме на морську піхоту ми дуже розраховуємо", - заявив Порошенко.