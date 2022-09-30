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Генсек НАТО выступит со срочным обращением

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Брюссель, Пятница 30 сентября 2022 11:01
Генсек НАТО выступит со срочным обращением Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 30 сентября, проведет незапланированную пресс-конференцию. Она начнется в 19:00 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Тема выступления генсека НАТО не объявляется.

"В пятницу, 30 сентября 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг для СМИ", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, его выступление состоится в штаб-квартире НАТО.

Отметим, примечательно то, что срочное выступление Столтенберга состоится именно сегодня, когда российский диктатор Владимир Путин планирует объявить аннексию оккупированных территорий Украины.

Напомним, ранее генсек Альянса предупредил, что НАТО будет считать нелегитимными "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

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НАТО Йенс Столтенберг
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