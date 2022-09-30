Порошенко: переговоры о вступлении Украины в НАТО должны начать немедленно
Пятый президент Петр Порошенко призвал СНБО принять решение о заявке Украины на вступление в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook .
"Пришло время официальной заявки на немедленное начало переговоров о вступлении Украины в НАТО, решение о которой должно быть принято на очередном или внеочередном саммите Альянса. Это позволит остановить начало третьей мировой, на порог которой поставил человечество путин, и станет самой эффективной прививкой от российского ядерного шантажа", - заявил Порошенко.
Он также считает, что голосование за вступление Украины в каждый член Альянса должен рассматриваться как гарантированная защита своей страны, Европы и мира.
"Переговоры о вступлении должны начаться немедленно. Именно этого я жду от сегодняшней пресс-конференции моего друга и друга Украины Йенса Столтенберга. И так как руководство Евросоюза сделало все для решения о вступлении Украины в ЕС, так же Йенс должен стать ледоколом, который будет прокладывать наш путь к НАТО, чтобы начать переговоры уже и сейчас", - добавил Порошенко.
Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 30 сентября, проведет незапланированную пресс-конференцию . Она начнется в 19.00 по киевскому времени.
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