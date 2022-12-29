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Порошенко передал разведчикам комплекс БПЛА "Валькирия"

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко передал одному из подразделений ВСУ, которое воюет в Донецкой области, комплекс БПЛА "Валькирия" с наземной станцией управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Беспилотный летательный аппарат "Валькирия" показал класс еще в 2017 году. Он уже тогда наводил страх на врагов. Сегодня он тоже пользуется спросом среди наших военных. Со своей задачей - ведение тактически-воздушной разведки - справляется на отлично. Залетает вглубь до 20 км, снимает позиции врага, передает данные арте, а та - делает свое дело", - отмечает Порошенко.

Напомним, по данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", угроза ракетных ударов из Беларуси сохраняется до апреля 2023 года.

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