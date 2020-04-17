У Порошенка передали в лікарні 30 тисяч захисних костюмів для медпрацівників

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Повідомляється, що ще 100 тисяч медичних костюмів замовлені у Південній Кореї

30 тисяч комплектів індивідуального захисту для медперсоналу, які закуплені в Китаї коштом компанії Roshen та “Благодійного фонду Порошенка”, вже надходять до лікарень по всій Україні. Про це повідомляє сайт ”Європейської солідарності”, передає РБК-Україна.

”Лікарі мають бути забезпечені всіма необхідними засобами захисту”, - заявив п’ятий президен та лідер партії Петро Порошенко.

Як зазначають в прес-службі, третя партія у 10 тисяч костюмів відправлена у лікарні. У Черкаську область - 1900 костюмів, 1300 - у лікарні Дніпропетровщини. У Кременчук на Полтавщині - 1100 костюмів, така ж кількість - 1100 комплектів - відправлена у лікарні Хмельниччини.

Столичні лікарні отримали ще 1100 костюмів. По 800 костюмів передають на Львівщину та Тернопільщину. В Івано-Франківськ - 600, у Чернівці - 500.

Ще 800 костюмів розподілені у лікарні Волині, Вінниччини, Закарпаття, Одеси, Рівного та Херсону.

Повідомляється також, що ще 100 тисяч медичних костюмів замовлені у Південній Кореї. Там же закуплені 10 портативних рентген-апаратів, які очікують отримати і передати медзакладам до кінця квітня. Найближчим часом у лікарні також передадуть 60 тисяч нітрилових рукавичок.

Захисні костюми для медиків від Порошенка протягом трьох тижнів передані у 21 регіон України.

Як писало РБК-Україна, раніше Фонд придбав комплекти реанімаційного обладнання для лікарень у Тернопільській області, Львові, Дніпрі, Вінниці та Одесі.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними МОЗ, в Україні з початку епідемії коронавірусом заразилися Вже більше 870 працівників медичних установ.

Раніше Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок їхнього ураження COVID 19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись до виплат військовим на передовій.