Порошенко перед виборами відкликав спостерігачів з дільниць у Київській обл.

Кандидат у президенти Петро Порошенко напередодні другого туру виборів президента Україні відкликав близько 100 своїх спостерігачів з дільниць округу №95 Київської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на громадський рух "ЧЕСНО".

Цю інформацію підтвердив громадському руху голова ОВК Олексій Іванченко, який входить в комісію за квотою Порошенка.

"Було звернення від довіреної особи. Коли воно надійшло, я точно сказати не можу. Здається, десь 15 квітня", - заявив Іванченко.

Іванченко не зміг назвати точну кількість відкликаних спостерігачів, однак зазначив, що їх кількість була близько сотні.

Також він заявив, що перед днем голосування усі дільничі комісії округу були укомплектовані в повному обсязі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на дільницях зменшилася кількість спостерігачів. Зокрема, така ситуація склалася в Миколаївській, Черкаській, Луганській, Житомирській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Сумській областях.