Порошенко: пенсіонери отримають субсидії готівкою

Порошенко провів нараду щодо старту виплати монетизованих субсидій

Украинские пенсионеры смогут получить монетизированные субсидии наличными деньгами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Петра Порошенко на совещании в Пенсионном фонде.

Порошенко напомнил, что ранее было принято решение о монетизации субсидий, а также об их выплате наличными. Он также подчеркнул, что в Украине 74% получателей субсидий являются пенсионерами.

"Теперь они смогут получить дополнительно к пенсиям субсидии наличными. Теплый конец февраля и март, надеюсь, позволит сэкономленные средства по энергосбережению оставить в карманах пенсионеров", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее в Кабмине анонсировали еще одно повышение пенсий. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, в Украине повысят пенсии тем, кто во времена СССР получал низкие зарплаты.

Ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко рассказал, на сколько вырастут пенсии с 1 марта. По его словам повышение составит 17-20%. Он также подчеркнул, что необходимый ресурс для повышения пенсионных выплат есть.