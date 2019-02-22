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У Кабміні анонсували ще одне підвищення пенсій

Новини » Політика    22.02.2019 - 11:51
У Кабміні анонсували ще одне підвищення пенсій
Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Пенсії підвищать тим, хто при СРСР отримував низькі зарплати

В Україні підвищать пенсії тим, хто за часів СРСР отримував низькі зарплати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики Андрія Реви в ефірі "112 Україна".

За його словами, у багатьох в Україні низькі пенсії тому, що в радянський час вони отримували досить низьку заробітну плату.

"Наприклад, колгоспники, працівники дошкільних закладів, вихователі, санітарки в лікарнях. У них завжди була низька зарплата. Ми зараз розробляємо механізм, як зробити так, щоб вони отримували більше, ніж це передбачено законом. За законом вони отримують те, що є, але весь додатковий ресурс ми направимо саме цим людям", - підкреслив Рева.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко розповів, на скільки зростуть пенсії з 1 березня. За його словами підвищення становитиме 17-20%. Він також підкреслив, що необхідний ресурс для підвищення пенсійних виплат є.

Відзначимо, з 1 березня буде проходити перша в історії автоматична індексація пенсій. З початку року також підвищили виплати військовим пенсіонерам.

 

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїнипенсииАндрій Рева
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