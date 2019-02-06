Порошенко: пенсіонери найбільше постраждали від російської агресії

За словами президента, 70% споживачів субсидій - пенсіонери, які найбільше постраждали в результаті економічної кризи

Президент Петр Порошенко заявил, что 70% пенсионеров, которые получают субсидию, больше всего пострадали в результате экономического кризиса в связи с агрессией России. Об этом заявил президент, передает РБК-Украина.

"Мы ввели механизм субсидий, чтобы компенсировать расходы на отопление и коммунальные услуги для малообеспеченных слоев населения. 70% потребителей субсидий - пенсионеры, а они больше всего пострадали в результате экономического кризиса из-за агрессии РФ", - заявил Порошенко.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что выплата субсидий в наличной форме начнется 4 марта 2019 года. По его словам, уже с 4 марта получатели субсидий начнут получать денежные средства. Он также назвал это "значительным шагом в борьбе с бедностью", в первую очередь, в отношении малообеспеченных слоев. Президент подчеркнул, что 70% получателей субсидий - это пенсионеры.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, по специальной программе в "Ощадбанке" выплаты будут происходить для пенсионеров с 4 марта по 25 марта включительно. Те, кто не являются пенсионерами, смогут получать субсидии с 12 марта.

Сегодня Кабинет министров Украины одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года. Предполагается, что эта инициатива будет стимулировать украинцев экономно потреблять жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, ожидается усиление социальной поддержки наименее защищенных категорий.