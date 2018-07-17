Порошенко озвучив план деокупації Донбасу

Порошенко розповів, коли на Донбасі відбудуться місцеві вибори

Допомогти у деокупації Донбасу здатна миротворча місія ООН. Дорожня карта щодо введення миротворчої місії ООН на сході запропонована в рамках Нормандського формату. Про це в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV повідомив президент України Петро Порошенко.

Відповідаючи на запитання про вплив на Росію задля її згоди на введення миротворчої місії на сході України, Порошенко зазначив, що російський президент Володимир Путін, вочевидь, не погодиться на ті умови, на котрих наполягає Україна.

"Путін на свій захист сказав, що, мовляв, готовий погодитися на миротворців, але це має бути екскорт-сервіс, що має супроводжувати спостерігачів ОБСЄ. Тобто вони приїхали на дев'яту ранку, на 18:00 - поїхали додому. А що там буде до дев’ятої, скільки українців вб’ють… Така позиція абсолютно неприйнятна для України", - сказав Порошенко.

За його словами, ніколи в ООН не було такого формату. Президент додав, що після виведення російських військ зі сходу, розпочнеться процес підготовки до місцевих виборів на окупованих нині територіях.

"Одразу ж після того, як будуть виведені російські війська з нашої території, як вона забере артилерію, забере танки, як миротворча місія роззброїть незаконні збройні формування - ми одразу ж готові розпочати процес по підготовці місцевих виборів", - сказав Порошенко.

Зазначив, що влада буде вести діалог з тими, кого на виборах буде визнано під час вільного волевиявлення громадян, котрі проживають на території Донецької та Луганської областей.

"Ми будемо вести діалог щодо реалізації прав місцевого самоврядування в звільнених територіях. Це є Мінськ (мінські домовленості, - ред.). Там так написано і ми готові виконувати домовленості", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що дав доручення голові Генштабу Збройних сил України та командувачу Військово-морських сил України вжити заходів для зупинення російських провокацій в районі Керченської протоки. Також буде посилено оборону Маріуполя.