Порошенко усунув голову РДА на Закарпатті

Порошенко усунув Михайла Русанюка з посади голови Виноградівської РДА Закарпатської області

Президент Украины Петр Порошенко отстранил Михаила Русанюка от должности председателя Виноградовской районной государственной администрации Закарпатской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее распоряжение №6 / 2019-рп, опубликованное на сайте главы государства.

"Согласно части третьей статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины отстранить Русанюка Михаила Михайловича от должности председателя Виноградовского районной государственной администрации Закарпатской области", - говорится в сообщении.

Напомним, Национальная полиция Украины с разрешения Генеральной прокуратуры Украины рассекретила материалы преступной деятельности Русанюка.

Как сообщалось ранее, правоохранители задокументировали преступную деятельность председателя Виноградовской районной государственной администрации. Он наладил коррупционную схему заключения договоров на поставку товаров, выполнение работ и услуг за бюджетные средства и дальнейшее беспрепятственное их перечисления.

Ранее был зафиксирован факт вымогательства неправомерной выгоды в сумме 28 тысяч гривен и получения части средств в сумме 14 тысяч гривен за заключение договоров на поставку строительных материалов в учреждения образования Виноградовского района и перерасчет бюджетных средств (сумма по договорам составляет 139 тысяч гривен).