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Порошенко заперечив ймовірність зриву виборів

Новини » Вибори 2019    16.04.2019 - 00:08
Порошенко заперечив ймовірність зриву виборів
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Через гарячу лінію до виборчих комісій набирають волонтерів

Президент України Петро Порошенко заперечив можливість зриву другого туру виборів-2019 через недоукомлектованість дільничних виборчих комісій (ДВК). Про це Порошенко заявив у ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає кореспондент РБК-Україна. 

Зокрема, за словами президента, у випадку відсутності кворуму, членам окружних виборчих комісій надано право самим формувати необхідну кількість членів ДВК.

"У першому турі вибори були визнані зразковими. Ніколи Україна ще не проводила таких відкритих і прозорих виборів. Я наголошую, що саме такими будуть і вибори в другому турі. Ми надали можливість ОВК у випадку недостатності кворуму, самим швидко кооперувати необхідну кількість членів ДВК", - сказав він.

Президент додав, що наразі також оголошено добір членів комісій через гарячу лінію.

"Зараз оголосили через гарячу лінію щодо волонтерів, щоб працювали і членами комісій, і спостерігачами. Ніхто в жодній області не зможе зупинити або перешкодити виборчому процесу", - повідомив Порошенко.

Нагадаємо, нещодавно у штабі Порошенка повідомили, що він пропонує своєму опонентові Володимиру Зеленському провести дебати на НСК "Олімпійський" 19 квітня з 16:00 до 18:00. 

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