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Порошенко отрицает вероятность срыва выборов

Новости » Выборы 2019    16.04.2019 - 00:08
Порошенко отрицает вероятность срыва выборов
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Через горячую линию в избирательные комиссии набирают волонтеров

Президент Украины Петр Порошенко отрицает возможность срыва второго тура выборов-2019 из-за недоукомлектования участковых избирательных комиссий (УИК). Об этом Порошенко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, по словам президента, в случае отсутствия кворума, членам окружных избирательных комиссий предоставлено право самим формировать необходимое количество членов УИК.

"В первом туре выборы были признаны образцовыми. Никогда Украина еще не проводила таких открытых и прозрачных выборов. Я подчеркиваю, что именно такими будут и выборы во втором туре. Мы предоставили возможность окружным избирательным комиссиям (ОИК) в случае недостаточности кворума, самым быстро совмещать необходимое количество членов УИК" , - сказал он.

Президент добавил, что сейчас также объявлено отбор членов комиссий за горячую линию.

"Сейчас объявили через горячую линию по волонтеров, чтобы работали и членами комиссий, и наблюдателями. Никто ни в одной области не сможет остановить или помешать избирательному процессу", - сообщил Порошенко.

Напомним, недавно в штабе Порошенко сообщили, что он предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 16:00 до 18:00.

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