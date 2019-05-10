У Порошенка відреагували на критику Зеленського

В Адміністрації президента України Петра Порошенка відреагували на звинувачення обраного президента Володимира Зеленського в затягуванні процесу передачі повноважень. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сторінці АП у Facebook.

У заяві наголошується, що Порошенко буде виконувати обов'язки глави держави до моменту інавгурації нового президента.

"Україна - це не номер в єгипетському готелі, як здається панові Зеленському. Передача влади - це складний і відповідальний процес. І Петро Порошенко прагне здійснити його відповідно до європейської традиції, так як це прийнято в демократичних країнах", - йдеться в заяві.

Крім того, у заяві йдеться, що в команді Порошенко "не сприймають ніяких претензій Зеленського щодо затягування інавгурації". Також АП підтвердила запрошення провести зустріч між чинним главою держави і обраним президентом.

"Разом з тим вважають позитивним сам факт того, що обраний президент порушив, нарешті, монополію Ігоря Коломойського на публічне формування порядку денного нової і хоча б у чомусь продемонстрував свою позицію... Можливо навіть без консультацій з їх загальним адвокатом", - заявили у Порошенка.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський записав відеозвернення до депутатів ВРУ. Зеленський закликав Верховну раду призначити дату інавгурації на 19 травня. Крім того, він різко розкритикував чинного президента Петра Порошенка.