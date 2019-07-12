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Порошенко відреагував на заяву Зеленського про люстрацію

Новини » Політика    12.07.2019 - 15:37
Порошенко відреагував на заяву Зеленського про люстрацію
Фото: Петро Порошенко (з відкритих джерел)

Порошенко вважає таку ініціативу доказом реваншу

П'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко прокоментував заяву Володимира Зеленського про люстрацію чиновників, які займали вищі посади з лютого 2014 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Європейської солідарності".

Зокрема, на думку Порошенка, заява про посилення люстрації може свідчити про наміри покарати тих, хто захищав Україну від російського вторгнення і дав їй потужний європейський поштовх, адже перелік посадовців підозріло збігається із санкційними списками Кремля проти ключових державних діячів України.

"Мустафа Джемілєв та Рефат Чубаров, Юрій Шухевич та Дмитро Ярош, волонтер Тетяна Ричкова, діючі міністри Степан Полторак та Павло Клімкін,  десятки інших представників нової сучасної української політики, які довели реальними справами свій професіоналізм і любов до України – усі вони можуть бути люстровані відповідно до озвучених критеріїв", – заявив Порошенко.

На його думку, подібна ініціатива, "інспірована антиукраїнськими силами", – це ще один доказ "неприкритого проросійського реваншу", адже патріотичних, дієвих та ефективних політиків хочуть замінити на "маріонеток, що будуть виконувати накази Кремля".

Нагадаємо, вчора Зеленський запропонував посилити люстрацію. Він розповів про законопроект, згідно з яким під люстрацію потраплять особи, які в період з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року займали посади президента України, голови Верховної ради, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

За його словами, люструвати також пропонується народних депутатів України та членів уряду цього періоду.

З'явився текст законопроекту Зеленського про нову люстрації
Новини України Володимир ЗеленськийПорошенко Петролюстрация
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