Порошенко відреагував на санкції проти РФ

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Сьогодні Європейський союз, США і Канада ввели санкції проти РФ

Президент України Петро Порошенко відреагував на санкції проти Росії, введені сьогодні Європейським союзом, США і Канадою. Про це написав президент України в Facebook.

За його словами, це "потужний і триєдиний трансатлантичний удар по російським планам окупувати Азовське море та Керченську протоку". Порошенко нагадав, що сьогодні Вашингтон і Оттава синхронно з Брюсселем оголосили про введення Азовського пакету санкцій".

Президент подякував міжнародних партнерів за підтримку Україні.

"Вдячний партнерам за підтримку та чітку позицію напередодні п’ятих рокових окупації Кримського півострова. Українсько-трансатлантични й фронт як ніколи єдиний і міцний у захисті фундаментальних принципів міжнародного права і, насамперед, суверенітету і непорушності кордонів України", - написав Порошенко, підкресливши, що "агресор повинен усвідомити, що ціна за збройну агресію буде тільки зростати".

Нагадаємо, сьогодні США посилили санкції проти Росії, введені через ситуацію в Україні. Мінфін США розширив санкційний список через атаку на українські судна в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Сьогодні також Європейський союз офіційно продовжив індивідуальні санкції проти Росії, а також вніс у список відповідальних за захоплення українських кораблів у Керченській протоці.

Уряд Канади 15 березня розширило санкційний список щодо Росії. Під обмеження потрапили, зокрема, глава "Роснафти" Ігор Сєчін, глава ВТБ Андрій Костін і колишній керівник РЖД РФ Володимир