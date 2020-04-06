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Фонд Порошенка відправив у регіони захисні костюми для лікарів

Новини » Політика     06.04.2020 - 17:58
Фонд Порошенка відправив у регіони захисні костюми для лікарів
Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

Фонд Порошенка та компанія Roshen закупили 30 тисяч захисних костюмів для медпрацівників

Перша партія захисних медичних костюмів, які були доставлені з Китаю коштом корпорації Roshen та "Благодійного фонду Порошенка", передається до лікарень у регіонах України. Про це повідомляє прес-служба фонду на сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

Як повідомляє фонд, у лікарні Чернівецької області передали - 1500 комплектів, міста Києва - 3050 комплектів, Вінниччини - 1500 комплектів, Кременчука (Полтавська область) - 400 комплектів, Чернігова - 1050 комплектів, Білої Церкви - 700 комплектів та Броварів (Київська область) - 600 комплектів.

200 комплектів надійдуть до лікарень Тернопільської області, 200 - в Івано-Франківську область. 200 комплектів на Одещину, 150 в Рівненську область. 150 комплектів надійде на Черкащину, ще 100 - на Закарпаття.

Нагадаємо, Фонд Порошенка та компанія Roshen вже закупили 30 тисяч захисних костюмів для медичних працівників з Китаю, і ще 100 тисяч закуповують у Південній Кореї. Їхня доставка очікується у квітні.

Також кондитерська корпорація Roshen закупила 10 портативних рентген-апаратів виробництва Південної Кореї. Їх очікують доставити в Україну через два тижні. Такі апарати дають можливість оперативно виявляти пневмонію у коронавірусних пацієнтів. Апарати були замовлені ще в березні, однак через ажіотаж на глобальному ринку медобладнання їх можливо отримати не раніше середини квітня.

Як писало РБК-Україна, за даними МОЗ, за останні 12 днів середній темп приросту заражених коронавірусом становить 27%.

Всього в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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