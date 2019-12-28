У Порошенка засуджують включення екс-беркутівців до списку на обмін

Партія "Європейська солідарність" Петра Порошенка категорично засуджує включення до списків на обмін полоненими колишніх співробітників "Беркуту", які причетні до вбивств Небесної сотні під час Революції гідності. Про це йдеться у заяві політсили.

"Росія завжди прагнула до включення їх до списків на обмін, але п’ятий президент України Петро Порошенко та наша політична сила завжди вважали такий формат неприпустимим. Ми як ніхто усвідомлюємо виняткову важливість звільнення наших громадян з полону, і саме тому Петро Порошенко домігся звільнення більше 3000 українських полонених. Однак, при цьому, він завжди знаходив інші можливості для звільнення українців з полону", - йдеться у заяві.

У Порошенка переконані, що рішення про обмін осіб, які причетні до злочинів проти учасників Революції гідності, "обірве останні ниточки до безпосередніх замовників злочинів, а вже зараз очевидно, що ці ниточки ведуть в Москву, до головного замовника Путіна та його маріонетки Януковича".

"Прагнення росіян отримати беркутівців під свою юрисдикцію є публічним визнанням причетності Кремля до масових розстрілів на Майдані, а операція по обміну полоненими знадобилася винятково для того, аби замести злочини, які стали початком військової інтервенції Росії в Україну. Не для того Росії знадобилась видача беркутівців, щоб організувати обмін полоненими, а для того Росії знадобився обмін полоненими, щоб отримати беркутівців", - зазначили у "ЄС".

Крім того, у політсили викликає обурення згода української влади на видачу Росії важливих учасників і свідків злочинів російської агентури.

"Хоча хіба можна було очікувати чогось іншого від скалозубів, які у розпал трагічних подій на Майдані радили “Беркуту” ебонітовими паличками здобувати електрику, б’ючи протестувальників? Особливо огиду викликає генеральний прокурор Рябошапка, який, будучи відповідно до матеріалів американського слідства, "на 100%" людиною Зеленського, замість того, щоб забезпечувати справедливе покарання злочинців, публічно виправдовує їх звільнення "прямо у залі суду", - йдеться у заяві.

"Євросолідарність" наголошує, що втрата осіб, причетних до вбивств на Майдані, унеможливить покарання виконавців та замовників злочинів, здійснених під час Революції гідності, і відповідальність за це буде лежати винятково на нинішній владі та особисто президенті Зеленському.