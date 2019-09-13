Порошенко засудив розпуск ЦВК

Розпуск Центральної виборчої комісії (ЦВК) - це загроза вільним місцевим виборам наступного року. Таку думку на своєму Facebook висловив лідер "Європейської солідарності", народний депутат Петро Порошенко.

На думку п'ятого президента, прийняття закону про звільнення членів Центральної виборчої комісії відкидає Україну назад у російський стиль проведення виборів.

"Головним досягненням 2019 року всі міжнародні спостерігачі визнали вільні і справедливі президентські і парламентські вибори в Україні. Впродовж виборчого процесу ЦВК продемонструвала незалежність, неупередженість і діяла в чіткій відповідності з законом", - написав Порошенко.

Він зазначив, що у 2020 році Україну чекають місцеві вибори, і "кишенькова" Центральна виборча комісія є загрозою для вільного місцевого самоврядування.

"Поділяють цю думку і громадські організації "Опора", Комітет виборців, і всі громадські активісти чітко наголосили, що це не просто порушення закону, а серйозний наступ на демократію. "Європейська солідарність" і я особисто рішуче засуджуємо звільнення членів ЦВК!", - додав Порошенко.