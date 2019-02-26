Порошенко схвалив створення Єдиного держреєстру ветеранів

Реєстр буде створено для реалізації ветеранами пільг та інших соціальних гарантій

Президент Украины подписал законопроект №9508 "О внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" о Едином государственном реестре ветеранов войны". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения документа по состоянию на 26 февраля - возвращен с подписью президента.

Так, Единый госреестр ветеранов войны - это единая государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед родиной, пострадавших участников Революции достоинства, членов семей таких лиц и других лиц, на которых распространяется действие этого закона.

Реестр создается для обеспечения:

учета ветеранов;

реализации ветеранами льгот и других социальных гарантий, предусмотренных этим и другими законодательными актами;

администрирования потребностей ветеранов;

координации деятельности органов исполнительной власти и в случаях, предусмотренных законом, органов местного самоуправления, по вопросам социальной защиты ветеранов.

Согласно закону, совокупность сведений о физических лицах (персональные данные), содержащиеся в реестре, являются информацией с ограниченным доступом. Обработка таких сведений осуществляется с соблюдением требований закона "О защите персональных данных".

Ответственным за обеспечение формирования и ведения реестра является Министерство по делам ветеранов, которое является и распорядителем реестра. Вместе с тем порядок создания, ведения, доступа к сведениям реестра и их использования, порядок получения информации из других реестров и информационных баз данных в отношении физлиц для внесения в реестр определяются Кабинетом министров.

Напомним, 7 февраля парламент одобрил за основу и в целом законопроект №9508 о создании Единого государственного реестра ветеранов войны. За документ со второго раза проголосовали 237 нардепов (сначала 221).

Как писало РБК-Украина ранее, данный законопроект №9508 внесли в Раду в конце января 2019 года.

Добавим, в начале декабря 2018-го министр по делам ветеранов Ирина Фриз анонсировала создание Единого государственного реестра ветеранов.