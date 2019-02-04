Порошенко схвалив продовження мораторію на продаж землі

Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель продовжено до 2020 року

Президент Петр Порошенко 4 февраля подписал законопроект №9355-5 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Верховной рады.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Согласно документу, мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель продлен до 2020 года.

"В пунктах 14 и 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины (Ведомости Верховной рады Украины, 2002 г., № 3-4, ст. 27) цифры "2019" заменить цифрами "2020", - гласит текст закона.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Законом поручается Кабинету министров Украины до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, Рада одобрила продление моратория на продажу земли 20 декабря 2018 года. За документ проголосовал 231 парламентарий.

Как писало РБК-Украина, в конце января Министерство экономического развития и торговли Украины предлагало Порошенко применить право вето к закону. МЭРТ аргументировал свою позицию в отношении закона тем, что мораторий нарушает конституционное право граждан страны владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью, что подтвердил Европейский суд по правам человека.

Добавим, спикер Верховной рады Андрей Парубий подчеркивал, что 2019 год является заключительным для продления моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения.