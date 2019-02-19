Порошенко схвалив зміни до Конституції за курсом України в ЄС і НАТО

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування

Глава государства Петр Порошенко подписал законопроект №9037 об изменениях в Конституцию Украины по закреплению курса Украины на вступление в Европейский союз и НАТО. Он подписал документ в ходе спецзаседания Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, сегодня происходит специальное заседание ВР в связи с пятой годовщиной с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

"В присутствии друга Украины Дональда Туска засвидетельствовать единство власти, единство всех ветвей в вопросе европейской и евроатлантической интеграции", - отметил глава государства перед подписанием закона.

Документом определяется, что к полномочиям Верховной рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО. Законом предусматривается, что президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, а Кабинет министров обеспечивает реализацию этого стратегического курса.

Подчеркнем, документом исключается пункт 14 раздела XV "Переходные положения" Конституции. Отметим, норма позволяла иностранным военным формированиям временно на условиях аренды согласно международным договорам использовать действующие военные базы на территории Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

Напомним, ранее проект закона подписал спикер парламента Андрей Парубий. Глава ВР перед закрытием вечернего пленарного заседания в четверг, 7 февраля, объявил о попытках регистрации постановлений об отмене голосования за изменения в Конституцию. Он подчеркнул, что принятие изменений в Конституцию происходит по особой процедуре, а потому не может быть отменено постановлением, и в связи с этим он имеет право подписать документ.

Как писало РБК-Украина, 7 февраля Рада одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Так, 335 парламентариев одобрили принятие закона.

Добавим, автор закона, президент Петр Порошенко заявил, что задача по вступлению Украины в НАТО и ЕС является реальной.